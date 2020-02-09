Тройное равновесие на выборах в Ирландии

В Ирландии идет подсчет голосов на прошедших в субботу досрочных парламентских выборах. По результатам неофициального опроса более 5 тысяч избирателей, проведенного местными СМИ на 250 избирательных участках, крупнейшие политические партии страны "Фине гэл", "Фианна фойл" и "Шинн фейн" набрали почти одинаковое количество голосов.

Согласно экзитполу, правящая консервативная партия "Фине гэл" получила 22,4%, национал-республиканская "Шинн фейн" - 22,3%, либеральная "Фианна фойл" - 22,2%. Далее с большим отставанием следуют "зеленые" (7,9%), либерал-демократы (4,6%), социал-демократы (3,4%) и левая партия "Солидарность" (2,8%). Местные аналитики указывают, что почти равное распределение голосов создаст крайне непростые условия для неизбежного формирования правящей коалиции.

На 160 депутатских мандата претендовал 531 кандидат от 17 политических партий, из которых четыре политические силы впервые участвовали в парламентских выборах. Предварительные итоги будут известны предположительно в понедельник утром.