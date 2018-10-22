Европейцы поедут "паровозиком"

Может ли небольшой состав из сцепленных электромобилей способствовать оптимизации городского уличного движения? Программа "Futuris приглашает во французский Лион для знакомства с уникальной разработкой.
Авторы - ученые Европейского исследовательского проекта - совершенствуют прототип транспортного средства, которое задумано как альтернатива частным авто на маршруте "дом-работа-дом". Вам нужно быстро добраться до метро или автобусной станции? Возьмите такой электромобиль напрокат. По достижении места назначения вы оставите его на специальной стоянке. Система сцепления миниатюрных машин напоминает железнодорожные составы. Это упрощает перегон мини-парка в место, где такие машины пользуются повышенным спросом у пользователей.
Валери Сервантес, инженер: "Оператор может доставить такой состав в любое место, где, он знает, машины будут быстро разобраны. Специалист сядет за руль первого авто и потянет за собой еще 6 или 7 транспортных средств".
Ученые внимательно проанализировали, как ведут себя вагоны в железнодорожных составах. Принцип тот же. Однако на обычных городских улицах необходимо сократить амплитуду боковых движений машин-вагончиков, чтобы избежать помех и столкновения с движущимся рядом транспортом. В основе связки машин - электромеханические принципы. Это позволяет обеспечить устойчивость состава, а также оптимизировать распределение энергии между звеньями при зарядке аккумуляторов.
Маркус Хайниш, инженер: "Новизна нашего решения - в возможности передавать информацию (например, интерпретировать дорожные знаки) от одного члена связки другому. Еще один плюс - возможность одномоментно заряжать все вагончики".
В лаборатории в Гренобле проходят основные испытания новинки. Как эффективно разгонять и тормозить состав, как менять направление его движения?
Жульен Доши, архитектор: "Каждая машина оснащена двумя двигателями, один - сзади слева, второй - сзади справа. Получается, что если в нашем составе 8 звеньев, нам нужно контролировать работу сразу 16 двигателей... Для управления такой структурой следует отработать целый комплекс мер, достаточно сложных. Итак мы начинаем с симуляции - с учетом веса автомобиля, других параметров. На основе полученных данных разрабатываем алгоритмы команд. Проверяем, как это работает на испытательный стендах, а потом уже непосредственно на наших составах".
Одновременно специалистам предстоит просчитать, в каких именно городах появление такой опции будет востребовано. Они учитывают численность населения, доступность общественного транспорта, конфигурацию городских дорог и развязок.
Раффаэле Бруно, программист: "На то, чтобы построить зарядные станции, потребуются гигантские инвестиции. Кроме того, важно не ошибиться в выборе места парковок для наших составов, определиться с количеством машин, которые мы будем оставлять для аренды в разных районах".
Электромобили предназначены для коротких путешествий - не более 10 минут в городской черте. Батарея машины рассчитана на 50 минут пробега, максимальная скорость новинки - 65 км в час.
Валери Сервантес, инженер: "Наше решение призвано дополнить гамму услуг общественного транспорта, упростить доступ людей к нему. Мы прежде всего рассчитываем на тех, кто живет удаленно, кому сложно добираться до ближайшей станции метро. Мы предлагаем им арендовать электромобиль и оставить личное авто в гараже. Это позволит уменьшить загруженность городских улиц и снизить объем загрязняющих выбросов в атмосферу".
Испытания новинки, ее доработка идут сразу на трех экспериментальных площадках - во Франции, в Испании и Великобритании. Ученые говорят, что новые городские электросоставы практически готовы к вводу в эксплуатацию. Осталось согласовать правила их практического использования - слово за муниципалитетами.