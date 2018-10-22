Европейцы поедут "паровозиком"

Может ли небольшой состав из сцепленных электромобилей способствовать оптимизации городского уличного движения? Программа "Futuris приглашает во французский Лион для знакомства с уникальной разработкой.

Авторы - ученые Европейского исследовательского проекта - совершенствуют прототип транспортного средства, которое задумано как альтернатива частным авто на маршруте "дом-работа-дом". Вам нужно быстро добраться до метро или автобусной станции? Возьмите такой электромобиль напрокат. По достижении места назначения вы оставите его на специальной стоянке. Система сцепления миниатюрных машин напоминает железнодорожные составы. Это упрощает перегон мини-парка в место, где такие машины пользуются повышенным спросом у пользователей.