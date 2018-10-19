Кулинарный "универсал"

Производитель и большой потребитель сои, Япония знает, как использовать потенциал этого растения семейства бобовых в сотне рецептов - от соленых до сладких. Программа "Вкус" приглашает в Страну Восходящего Солнца, чтобы посмотреть, как повара используют ингредиент на своей кухне.

...Балетная школа в Токио: здесь после напряженных репетиций танцовщицы отправляются обедать. Кафе при школе знает потребности посетительниц, следящих за фигурой и здоровьем. В меню - богатый выбор блюд с акцентом на итальянскую кухню. С небольшой оговоркой: и ризотто, и спагетти "карбонара" здесь готовят с соевым молоком.

Митцуро Танишика, повар: "По сравнению с аналогами и животного происхождения, соевое молоко богато белком, малокалорийно, в нем низкое содержание жира. С ним удобно готовить как основные блюда, так и десерты".

Одна из балерин уточняет: "Я выбрала спагетти "карбонара" с совеым с кремом. Вкус - абсолютно тот же, что и у классической карбонары, но блюдо намного легче".

Преподавательница танцев, в прошлом профессиональная балерина, ест десерт тирамису: "Тофу и соевое молоко богаты белком, это полезно для людей с серьезными физическими нагрузками. Организму жизненно необходим белок. Соевое молоко отлично идет и в десерты, так что можно лакомиться с чистым сердцем. Я его просто обожаю".

Соевое молоко - еще его называют "тоню" - -обязательный ингредиент японских поваров. Его все чаще берут на вооружение и в западной кулинарной школе. Как именно? Мы поговорим об этом с французом Тьери Вуазаном, который возглавляет кухню одного из престижных токийских ресторанов.

Тьерри Вуазан, шеф-повар: "С соевым молоком мы можем приготовить тирамису из курицы, используя его вместо маскарпоне. Продукты схожи по текстуре. Так, давайте положим в миску четыре желтка, воду, немного соли и будем взбивать смесь. Потом добавим желатин, введем пюре из вареной курицы. А теперь настала очередь "тоню", я его добавляю и аккуратно перемешиваю. Остужаем в холодильнике и выкладываем в креманки. Сверху - ломтики омара, чуть желе и украшения в виде лепестков".

Полностью рецепт от Тьерри Вуазана можно найти здесь.