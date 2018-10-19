Московиси: "Мяч на стороне Италии"

"Мяч на стороне Италии", - заявил еврокомиссир по вопросам экономики и финансов, покидая Рим после двухдневного визита. Пьер Московиси привёз письмо Еврокомиссии с предупреждением о том, что новый итальянский бюджет, свёрстанный с дефицитом в 2,4% неприемлем, так как он нарушает правила ЕС. В Брюсселе ждут, что Рим даст свои разъяснения до 22 октября.

"Наши вопросы касаются бюджета в целом, финансирования новых мер, и того, как это отразится на экономике Италии, на налогоплательщиках в ближайшие годы. [...] Мы знаем, что ситуация деликатная, никто не заинтересован в создании проблем. Мы должны приложить все силы, чтобы избежать роста напряжённости. Теперь слово за итальянскими властями", - сказал Московиси, покидая Рим.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Италии Джузеппе Конте категорически отказался пересматривать проект бюджета. В Риме считают, что он пойдёт на пользу экономике, а режим жёсткой экономии, на котором настаивает Еврокомиссия, называют "неэффективным".

"Вы спрашиваете о бюджете? Я уже сказал, что нет необходимости его менять. Мы сели за стол переговоров с Еврокомиссией, а это письмо, которое некоторые сочли окончательным отклонением проекта бюджета - всего лишь начало процесса. В понедельник мы на него ответим, а потом начнутся обсуждения и дискуссии", - заявил в пятницу Конте.

У Италии второй после Греции государственный долг, а по европейскому "Пакту о стабильности" страны с высоким госдолгом не должны утверждать бюджет с дефицитом выше 1,5%. Сам госдолг не должен превышать 60% от ВВП, а в Италии он составляет 130%.