Бюджет Италии тревожит еврозону

Брюссель готовится сурово поговорить с Римом. Президент Еврокомиссии получил в понедельник проект бюджета Италии, в котором превышен дозволенный дефицит. Жан-Клод Юнкер написал в твиттере, что исключение было сделано Греции, а остальные должны соблюдать правила. В интервью итальянским журналистам глава Еврокомиссии добавил, что если Италия не подчинится, это может вызвать яростную реакцию её европейских партнеров.