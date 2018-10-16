Брюссель готовится сурово поговорить с Римом. Президент Еврокомиссии получил в понедельник проект бюджета Италии, в котором превышен дозволенный дефицит. Жан-Клод Юнкер написал в твиттере, что исключение было сделано Греции, а остальные должны соблюдать правила. В интервью итальянским журналистам глава Еврокомиссии добавил, что если Италия не подчинится, это может вызвать яростную реакцию её европейских партнеров.
Бюджет Италии тревожит еврозону
Бюджет Италии тревожит еврозону
Задолженность Италии в основном приходится на её банки. А греческий долг был главным образом в руках международных инвесторов.
По словам профессора Свободного университета Брюсселя, из-за этого итальянское правительству имеет меньше рычагов воздействия на партнеров:
«Оно надеется, что заставит остальную часть еврозоны взять на себя большую часть долга, - говорит Георг Кирштайгер. - Я не думаю, что это произойдет, но результат такой ошибочной спекуляции может быть очень плохим».
Президент Еврогруппы призвал не переоценивать последствия бюджетного маневра в Италии. «Евро очень устойчив и силен, чтобы пострадать от бюджетного законодательства одного государства-члена», - сказал Мариу Сентену в Лиссабоне.
И всё же партнёры встревожились. Премьер-министр Нидерландов предложил рассмотреть проект бюджета Италии на саммите ЕС в Брюсселе на этой неделе. Если Марк Рютте убедит итальянского коллегу Джузеппе Конте отправить бюджет на доработку, на это у Рима есть время до с конца октября плюс ещё три недели. Но рынки могут отреагировать негативным для Италии образом.