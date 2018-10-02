Бюджет Италии: ссора с Брюсселем

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег правительство Италии от принятия проекта бюджета, который вызвал критику со стороны партнеров по зоне евро и обеспокоенность на финансовых рынках. По словам Юнкера, Италии может угрожать новый финансовый кризис, подобный тому, который пережила в недавние годы Греция, если итальянское правительство будет нарушать ограничения бюджетного дефицита и объемов госдолга, определенные правилами еврозоны.