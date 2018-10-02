Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег правительство Италии от принятия проекта бюджета, который вызвал критику со стороны партнеров по зоне евро и обеспокоенность на финансовых рынках. По словам Юнкера, Италии может угрожать новый финансовый кризис, подобный тому, который пережила в недавние годы Греция, если итальянское правительство будет нарушать ограничения бюджетного дефицита и объемов госдолга, определенные правилами еврозоны.
Бюджет Италии: ссора с Брюсселем
Бюджет Италии: ссора с Брюсселем
Премьер министр Италии Джузеппе Конте, в свою очередь, ответил, что готов попросить Юнкера и других европейских чиновников возместить Риму ущерб за негативную реакцию рынков, которую, по его мнению, вызвали заявления о госдолге Италии. А глава МВД Италии Маттео Сальвини сказал, что критика не остановит членов правительства.
В конце сентября итальянский кабинет министров договорился об установлении соотношения дефицита бюджета и ВВП на уровне 2,4%. В документе говорится об отмене повышения НДС, а также о первом этапе введения единой шкалы налогообложения. По мнению специалистов, такое распределение государственных средств ведет к повышению государственного долга и стоимости его обслуживания.