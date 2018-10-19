Брюссель надеется на конструктивный диалог с Римом. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси после того, как Еврокомиссия выразила своё недовольство бюджетом Италии на будущий год, свёрстанным с дефицитом в 2,4% от ВВП.
Брюссель ждёт разъяснений от рима
Брюссель ждёт разъяснений от рима
Он не превышает установленного ЕС лимита в 3%, но у страны второй после Греции государственный долг. На совместной конференции с министром экономики Италии Джованни Триа Московиси сказал:
"Прежде всего, я хотел бы отметить, что к Италии относятся точно так же, как к другим государствам-членам ЕС, и по этому вопросу нет никаких скрытых целей, политических игр или дискриминации. Италия пользуется льготами в соответствии с европейским "Пактом стабильности", а это 30 миллиардов евро".
"Пакт о стабильности" предполагает, что страны с высоким госдолгом не будут утверждать дефицит бюджета выше 1,5%. Сам госдолг не должен превышать 60%, а в Италии он составляет 130%.
Министр экономики Италии Джованни Триа пообещал:
"Мы отметили это расхождение в оценках, и думаем, что должны представить более подробное объяснение и обоснование нашей политики, чтобы лучше объяснить (Европейской) Комиссии структурные реформы".
Пришедшее к власти в Италии популисты считают, что приверженность мерам жесткой экономии, которую демонстрирует Еврокомиссия, "увеличила госдолг" и привела "к разорению их страны". Они запланировали повышение дефицита бюджета, чтобы выполнить свои предвыборные обещания.
Еврокомиссия направила отрицательный отзыв на проект бюджета и потребовала, чтобы Рим представил свои разъяснения до 22 октября.