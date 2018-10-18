Северо-восток Якутии, кряж Улахан-Сис - место, которое продолжает хранить неразгаданные тайны природы. На этом горном хребте раскинулся "каменный город" из величественных столбов - останцов.
Мир с высоты останцов Улахан-Сис
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Мир с высоты останцов Улахан-Сис
Не только увидеть своими глазами, но и покорить их, забраться на вершину - этой целью задалась экспедиция в составе россиянина - фотографа и путешественника Сергея Карпухина, его соотечественницы - альпинистки Галины Терентьевой, коллег из Австрии Килиана Фишхубера и Германии - Роберта Лейстнера.
О существовании этих гранитных великанов, чем-то напоминающих идолов острова Пасхи в Тихом океане, мир узнал лишь два года назад. Их обнаружил и сфотографировал биолог Александр Кривошапкин, когда совершал облёт территории на вёртолете.