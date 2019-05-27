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Смертельно опасное восхождение

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 Михаил Саленков 
Смертельно опасное восхождение
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Лимит на количество восхождений поможет сохранить жизнь тем, кто хочет подняться на самую высокую вершину планеты - Эверест.

На этих кадрах, снятых шерпой на участке Ступень Хиллари, видно, сколько групп одновременно пытаются покорить вершину.

По словам альпинистов, причиной гибели 18 человек в Гималаях в этом сезоне стали два главных фактора: большое число людей, желающих совершить восхождение в короткие сроки, и недостаточная подготовка.

Келли Летчер, альпинистка из ЮАР: "Тут слишком много людей. Я думаю, нужно вводить ограничения. Наверху ощущается нехватка кислорода, и если вы устали, значит, вы устали. Возможно, у вас получится подняться, но надо будет еще спуститься - в этом проблема".

25 мая в так называемой "зоне смерти" во время спуска погиб 44-летний британец Робин Фишер. Причиной гибели считают переутомление.

По официальным данным, ежегодно при восхождении на Эверест умирают от пяти до десяти альпинистов.