Трагедия «Звёздного трио»

Трое альпинистов признаны погибшими в результате схода лавины в канадской части Скалистых гор. В команду, которую называли «Звёздным трио», входили американец Джесс Роскелли и австрийцы Дэвид Лама и Хансйорг Ауэр.

Роскелли известен как самый молодой в истории покоритель Эвереста — в 2003 году ему было 20 лет лет. Лама — из семьи непальских шерпов, выигрывал многочисленные соревнования уже в подростковом возрасте. Ауэр известен одиночным покорением самых сложных вершин в различных уголках планеты.

Спортсмены пытались взойти на восточный склон пика Хаус. Несмотря на относительно небольшую высоту вершины, выбранный альпинистами маршрут считается очень сложным; успешно его преодолели всего один раз, два десятка лет назад.

В среду в районе движения группы сошли несколько лавин. Спасатели на вертолётах обнаружили лишь следы лагеря и снаряжение. Поиски тел погибших пока приостановлены, поскольку существует вероятность схода новых лавин.