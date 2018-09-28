ЕС критикует Рим за бюджет с высоким дефицитом

Евросоюз критикует Рим: Италия утвердила проект бюджета с дефицитом в 2,4% ВВП. По этому вопросу "Движение 5 звезд" и "Лига", сформировавшие коалицию, расходились во мнениях с министром финансов Джованни Триа. Обе партии хотели увеличить расходы и, следовательно, госдолг, в то время как Триа поддерживал стратегию, направленную на сокращение значительной задолженности Италии.

В Еврокомиссии уверены, что наращивание дефицита бюджета свыше 1,9% ВВП не пойдет на пользу экономике Италии и поставит под угрозу контроль над уровнем долга страны. Он составляет 130% ВВП. "Мы заинтересованы в том, чтобы Италия снижала свой долг", - отметил еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси.

В целом изменения в бюджетной политике обойдутся итальянскому государству в 30 миллиардов евро. На выплаты пособий и новых пенсий будет тратиться 17 миллиардов евро в год. Новый бюджет предусматривает базовый ежемесячный доход в 780 евро для безработных и лиц с низкой зарплатой. Планируется также снизить налоги на 15% для более чем одного миллиона рабочих и освободить около 400 тысяч рабочих мест для молодежи, позволив людям старшего возраста раньше уйти на пенсию.

Утверждение бюджета с высоким уровнем дефицита обусловлено намерением популистского правительства выполнять свои предвыборные обещания.