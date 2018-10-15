Ученые ЕС изменят дизайн самолетного крыла

Современная авиация сталкивается с разными проблемами - от экономических до экологических. Какие решения помогут отрасли? Один из вариантов - оптимизация дизайна лайнеров за счет изменения формы крыла. Программа Futuris приглашает в Италию, где инженеры испытывают модели самолётов будущего».

... Довольно футуристичный дизайн нового самолета основан на аэродинамической модели, предложенной еще в 1924 году. Исследователи убеждены: сегодня у авиастроителей есть и технологии, и мотивация для производства пассажирских лайнеров с такой формой крыла.

Альдо Фредиани. профессор аэронавтики: "Проблема загрязнения атмосферы, проблема перегруженности воздушного трафика - их решение невозможно без пересмотра конфигурации самолётов. Они должны потреблять меньше топливо и при этом перевозить больше пассажиров".

Испытуемая модель гидросамолета - прототип лайнера, который разрабатывается в рамках европейского проекта PARSIFAL. Контуры крыльев замкнуты, образуя своего рода кольцо вокруг лайнера. Это, говорят ученые, позволит снизить уровень лобового сопротивления при движении и увеличить подъёмную силу, что приведет к сокращению расхода топлива.

Альдо Фредиани. профессор аэронавтики: "Это точная масштабная модель реалистичного самолёта, так что её испытания позволяют нам получить представления о лётных характеристиках настоящего воздушного судна".

Инженеры из университета итальянской Пизы проводят испытания над местным озером. Их интересует тонкая настройка систем управления полетом. Собранные данные специалисты передадут авиастроителям. Но готова ли отрасль к столь радикальным инновациям? Ученые убеждены: их разработка имеет убедительные достоинства.

Витторио Чиппола, инженер: "Это лайнер - той же категории, что и "Боинг 737" или "А 320". Эти модели, как мы знаем, активно используют перевозчики, в том числе и лоукостеры. Размах крыла у нашего экспериментального самолета не изменился, его фюзеляж - чуть длиннее и шире. Но при этом в салоне можно разместить в полтора раза больше кресел".

Для дизайна пассажирских лайнеров завтрашнего дня необходимо программное обеспечение, которое разрабатывают в Делфтском техническом университете. Специалисты сравнивают характеристики самолетов традиционной конфигурации и новинок с закольцованными крыльями. Компьютерные модели просчитывают физические параметры полёта. Результаты получаются точнее, чем при использовании обычных статистических данных.

Джанфранко Ла Рокка, технический дизайнер: "Самолеты могут быть самыми разными, но они подчиняются все тем же законам физики. Современные системы моделирования и симулировании позволяют просчитать поведение самолета новой конфигурации и сравнить его с имеющимся моделями."

Согласно расчетам специалистов, самолеты с закольцованными крыльями смогут перевозить больше пассажиров, чем обычные лайнеры с тем же размахом крыла. Введение в эксплуатацию новых машин позволит снизить расходы на топливо и расширить пропускную способность аэропортов без изменения инфраструктуры и увеличения числа рейсов.

Джанфранко Ла Рокка, технический дизайнер: "Мы рассчитываем, что новый самолет будет введен в эксплуатацию в 2035 году. Наш дизайн опирается на уже имеющиеся технологии и на те, разработка которых сейчас завершается. Да, безусловно, это - самолет будущего. Он футуристичен, но не настолько, чтобы остаться просто красивой картинкой из книги."