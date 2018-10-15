Лидерами потребления пестицидов в Европе, по данным на 2016 год, стали Испания и Франция: каждая из этих стан потребляет на внутреннем рынке более 70 тысяч тонн химических удобрений в год. В первую четвёрку входят также Италия и Германия. Вместе эти четыре страны потребляют 79% пестицидов по Евросоюзу.
Европейские чемпионы по пестицидам
Европейские чемпионы по пестицидам
Высокий уровень потребления хим.удобрений свидетельствует об интенсивности сельскохозяйственной отрасли в этих странах. Почти 50 тысяч тонн пестицидов приходится на Турцию.
Россия - одна из крупнейших производителей минеральных удобрений: в 2017 году, по данным Минсельхоза, было произведено 22,3 млн тонн. Причём лишь 3,2 млн тонн пошло на внутреннее потребление.
Фунгициды и бактерициды - среди наиболее продаваемых пестицидов в Европе. Больше всего этих веществ используется в Италии: в 2016 году было продано более 37 тысяч тонн. Среди других средств защиты растений - гербициды, инсектициды, регуляторы роста и моллюскоциды.