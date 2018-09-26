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Бизнес

ФРС повысила базовую ставку

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ФРС повысила базовую ставку

ФРС повысила базовую ставку
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Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на четверть процентного пункта до диапазона 2-2,25%.

Решение регулятора ознаменовало переход от адаптивной денежно-кредитной политики, стимулирующей экономический рост, к нейтральной, утверждают финансовые аналитики.

В заявлении руководства отмечается, что уровень безработицы в стране остается низким, а инфляции - стабильным, и американская экономика растёт быстрее, чем прогнозировалось.

ФРС планирует еще одно повышение в декабре текущего года.