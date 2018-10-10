За последние годы десятки тысяч иностранцев получили вид на жительство в странах Евросоюза в обмен на инвестиции, благодаря программе "Золотая виза".
Обратная сторона "золотой визы"
Обратная сторона "золотой визы"
Но отсутствием прозрачности и надлежащего контроля активно пользуются преступники и коррупционеры, говорится в докладе НПО Transpаrency International и Global Witness.
"Четыре страны продают гражданство, 12 - статус резидента. За последние десять лет ЕС получил более 25 миллиардов евро инвестиций", - рассказала Лор Брилло, сотрудница Transparency International.
Рекордсмены - Испания, Венгрия, Латвия, Португалия и Великобритания - выдали свыше 10.000 "золотых виз" каждая. Ни одна из стран, за исключением Австрии и Мальты, не публикует списки новых граждан или резидентов.
"Эти страны дают "зелёный свет" состоятельным мигрантам, а монгие из них - клептократы, финансовые преступники, мохинаторы. Это огромный риск для безопасности всего ЕС и Шенгенской зоны. Это злоупотребление, торговля шенгеном", - уверена Ана Гомеш, депутат-социалист.
За ВНЖ в Греции или Латвии, например, нужно заплатить 250 тысяч евро. Цена за кипрский паспорт - 2 миллиона, за австрийский - 10. Но безопасность стоит дороже, твердят авторы доклада.
"Таким образом, мы потеряли 70 миллионов евро, выплаченных венгерскими налогоплательщиками, из-за того, что к участию в программе по получению ВНЖ в Венгрии и Европе были допущены сомнительные личности. Не исключено, что среди них оказались и русские шпионы", - высказал предположение евродепутат Бенедек Явор.
Авторы доклада напомнили о том, что расследованием незаконной выдачи "золотых виз" занималась Дафна Каруана Галиция - мальтийская журналистка, убитая в октябре прошлого года, - и призвали Евросоюз усилить контроль над реализацией программы.