Кокорин и Мамаев могут оказаться за решёткой

Футболистам Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар") грозит лишение свободы и разрыв контрактов с клубами. 8 октября они дважды участвовали в состоянии алкогольного опьянения в инцидентах с избиением людей.

Первый инцидент произошёл на парковке, где компания молодых людей, в том числе Кокорин и Мамаев, повредила "Мерседес" телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, а затем жестоко избили сделавшего им замечание водителя Виктора Соловьева. Водитель получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа, а автомобиля было разбито стекло и помята дверь.

Всего 40 минут спустя Кокорин и Мамаев, находясь в ресторане "Кофемания", набросились на сотрудника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина. Это произошло после того как Денис Пак возмутился расистскими замечаниями, которые пьяная компания отпускала в его адрес. В ответ ему были нанесены несколько ударов по лицу, в том числе стулом. Пак и Гайсин зафиксировали побои у врача и написали заявление в полицию.

По результатам проверки ГУ МВД России по Москве возбудило два уголовных дела по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских соображений или по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе). Защита Дениса Пака будет добиваться переквалификации дела на более тяжкую ст. 213 п.1б (хулиганство по мотивам ненависти или вражды к какой-либо социальной группе), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Во вторник последовала реакция со стороны клубов, в которых играют Кокорин и Мамаев. В футбольном клубе "Краснодар" заявили, что сделают все, чтобы добиться расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым. "Зенит" также рассматривает возможность расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, но хочет дождаться результатов полицейского расследования. Член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что скандал может поставить крест на дальнейшей карьере двух игроков.

Стендап комик Данила Поперечный написал на своей странице в "Твиттере", что ехал с футболистами в одном поезде из Санкт-Петербурга в Москву. По его словам, Кокорин с Мамаевым вместе с друзьями вызывающе себя вели, приставали к пассажирам, разгромили полвагона и "выпили весь бар".

Позже компания "РЖД", которой принадлежал "Сапсан", опровергла эту информацию.

В 2016 г. Кокорин и Мамаев оказались в центре скандала, когда практически сразу после провального выступления сборной России, в которую они входили, на Чемпионате Европы по футболу, они приняли участие в дорогостоящем банкете в Монако. Тогда они были вынуждены принести болельщикам извинения за недостойное поведение.