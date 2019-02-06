Футболистов Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО до 8 апреля

За освобождение Александра Кокорина под залог мать футболиста предлагала сумму в 10,4 млн рублей. За Мамаева предлагали 6 млн.

Игроков "Зенита" и "Краснодара" обвиняют по делу о нанесении побоев и хулиганстве. События произошли утром 8 октября 2018 года.

Первый конфликт произошел на стоянке рядом с гостиницей "Пекин". Там группа молодых людей, среди которых были известные футболисты, избила водителя автомашины, принадлежавшей ведущей первого канала Ольге Ушаковой, Виталия Соловчука. У пострадавшего были диагностированы сотрясение мозга, перелом носа и множественные ушибы.

Второй конфликт последовал сразу после. Но уже в кафе на Большой Никитской. Та же самая компания, судя по данным следствия, вела себя вызывающе и на замечание Александр Кокорин ударил стулом одного из посетителей. Им оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак, затем удар получил другой посетитель - глава центра НАМИ Сергей Гайсин.

Суд принял решение арестовать четверых участников событий (Мамаева, Кокорина, его младшего брата Кирилла и их общего знакомого Александра Протасовицкого) до 8 декабря. Затем срок ареста был продлен до 8 февраля. Однако позже стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста. Обвинение требовало продление срока ареста для того, "чтобы всех ознакомить с материалами дела, для составления обвинительного заключения".

Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115 УК РФ), побоях (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Им грозит до 7 лет тюремного заключения.