Реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Полтора года колонии общего режима для Александра Кокорина и год и пять месяцев для Павла Мамаева – такой приговор вынес Пресненский суд Москвы. Футболисты были признаны виновными в нанесении легкого вреда здоровью. Судья решила, что Кокорин и Мамаев действовали исключительно из хулиганских побуждений.

Один день в СИЗО будет засчитан подсудимым за полтора дня в колонии. На свободу нападающий "Зенита" выйдет через 7 ,5 месяцев, а полузащитник "Краснодара" – через 6,5.

В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука, а позже устроили драку в одном из кафе. Пострадавшим оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак.