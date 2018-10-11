Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл арестованы до 8 декабря по делу о хулиганстве.

Александр Кокорин в суде Reuters

В отношении спортсменов возбуждены уголовные дела, по которым им грозит до 7 лет лишения свободы.

Поводом для них послужили два конфликта. Первый произошел на стоянке рядом с гостиницей "Пекин". Там группа молодых людей, среди которых были известные футболисты, избила водителя автомашины, принадлежавшей ведущей первого канала Ольге Ушаковой, Виталия Соловчука. У пострадавшего сотрясение мозга, перелом носа и множественные ушибы.

Второй конфликт последовал сразу после. Но уже в кафе на Большой Никитской. Та же самая компания, судя по данным следствия, вела себя вызывающе и на замечание Александр Кокорин ударил стулом одного из посетителей. Им оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак, затем удар получил другой посетитель - глава центра НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее оба футболиста были задержаны на двое суток после проведения допроса в полиции.

Судя из показаний Кокорин и Мамаев раскаиваются в содеянном, но уверяют, что спровоцировали оба конфликты сами пострадавшие. Кокорин в суде заявил, что ему стыдно перед клубом, родителями и болельщиками, а Мамаев готов был публично извиниться перед пострадавшими и возместить весь моральный и материальный ущерб. Но суд решил иначе.

Клубы футболистов — «Зенит» и «Краснодар» — не исключают расторжения контрактов. В Российском футбольном союзе заявили, что поддержат такое решение и изучат возможности собственных санкций.

Это не первый крупный скандал с участием Кокорина и Мамаева. Два года назад, после чемпионата Европы, на котором российская сборная не выиграла ни одного матча, футболисты устроили праздник в дорогом клубе Монте-Карло, под гимн России раздавая гостям шампанское по 500 евро за бутылку. Позже игроки принесли извинения.