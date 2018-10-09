Бразилия: биржа отреагировала ростом

В Бразилии биржевые котировки отреагировали ростом на победу в первом туре президентских выборов ультраправого кандидата от Социал-либеральной партии Жаира Болсонару. Основной индекс биржи бразильского Сан-Паулу Bovespa на открытии торгов в начале недели подскочил на 6%. Рост замедлился, но продолжился во вторник. Курс национальной валюты также укрепился

По словам рыночного аналитика Андре Перфейто, это лишь первичная реакция, и, несмотря на то, что инвесторам нравится Болсонару, необходимо понять суть предлагаемых им реформ. Эксперт говорит: "Эти реформы в ближайшем будущем не будут генерировать рост, ведь речь идет об урезании бюджета. Налоги повышены не будут, но будет ослаблено регулирование рынка труда, может сократится государственный доход. Рынок настроен оптимистично, для этого пока есть основания, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе говорить об экономическом росте в Бразилии пока не приходится. Для того, чтобы биржевые индексы продолжили рост, а курс доллара — снижение, нам нужно больше информации".

Президентские выборы в Бразилии проходят на фоне экономического кризиса, который сопровождается падением ВВП и девальвацией валюты. С начала года реал потерял примерно четверть стоимости.