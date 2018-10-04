Стремительный взлёт Жаира Болсонару

Жаир Болсонару, лидер ультраконсервативной Социал-либеральной партии, который в начале сентября получил тяжелое ранение в результате покушения, остается лидером президентской кампании. Его второе имя "Мессиас" – т.е. Мессия, но в ходе своей избирательной кампании он подчёркивал, что спасти Бразилию может только бразильский народ.

Он не стесняется делать шокирующие заявления, в том числе сексистские и гомофобские, и открыто прославляет режим военной диктатуры второй половины XX в. Но на фоне массового разочарования старыми политическими партиями его критика существующих порядков в Бразилии Болсанару привлекает все больше сторонников. Например, Мвана Павловского: "Я решил проголосовать за него, потому что он не идёт на политические компромиссы".

Его популярность росла медленно, но верно. Сейчас за него готовы проголосовать уже более 30% бразильских избирателей. И это пугает всё большее количество людей.

"Это кандидат, чья приверженность демократии вызывает большие сомнения. По поводу Аддада и других кандидатов таких сомнений нет. А вот по поводу Болсонару таких сомнений всё больше", – говорит бразильский политолог Лиер Пирес Феррейра.

Эту озабоченность разделяет британский журнал "Экономист", который на собственной обложке объявил Болсонару "новейшей угрозой для Латинской Америки".

Мойзеш Поцци, Euronews: "После 6 сентября, когда он получил ножевое ранение, Жаир Болсонару руководил своей кампанией из больницы. Он общался со своими сторонниками прямо с больничной койки".

Но это обстоятельство он развернул в собственную пользу, представ перед избирателями несгибаемым борцом. Из больницы он вышел полным уверенности в своей победе.

Жаир Болсонару: "То, что я вижу на наших демонстрациях, убеждает меня, что народ на нашей стороне".

Иван Павловский уверен, что кандидат, за которого он собирается отдать свой голос, 1 января станет новым президентом Бразилии.