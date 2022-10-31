Бразилия после выборов: молчание Болсонару

Странное чувство витает в воздухе в Бразилии из-за молчания Жаира Болсонару после победы на президентских выборах его соперника левого политика Луиса Инасио Лулы да Силвы. Уходящий глава государства, отставший на менее чем 2 %, еще не признал своё поражение, что оставляет дверь открытой для разных предположений.

На этом фоне лидеры со всего мира поспешили поздравить Лулу с победой. Президент Аргентины Альберто Фернандес лично отправился в Сан-Паулу. Это исторический момент для латиноамериканских левых, которые контролируют 5 крупнейших экономик региона.

Нынешние президентские выборы в Бразилиии отразили большую поляризацию, уже существующую в стране, перешедшей от поддержки крайне правых взглядов Болсонару к левой направленности Лулы.

"Мы пережили четыре года бесчеловечности, неравенства и отчуждения, - говорит владелец джазз-клуба. - И я думаю, что правительство Рабочей партии принесёт перемены. Вчера я голосовал за Лулу и очень рад за него, за его сегодняшнююю победу".

Радость, которая контрастирует с разочарованием и гневом тех, кто находится на другом конце политического спектра. Сотни дальнобойщиков, поддерживающих Болсонару, заблокировали шоссе недалеко от Рио-де-Жанейро в знак протеста против результатов выборов.

Лула уже управлял огромной страной с населением 214 млн человек в период с 2003 по 2010 годы и провёл 580 дней в тюрьме по обвинению в коррупции, которое позже было отменено. Лидер Рабочей партии вступит в должность 1 января 2023 года. Его триумф был быстро признан ведущими мировыми лидерами, что некоторые интерпретируют как четкий сигнал проигравшему Болсонару.