Бразилия: помощи больше не будет

Трущобные пригороды Рио-де-Жанейро выглядят по-своему живописно, но это печальная реальность, которая окружает значительную часть населения Бразилии. Условия жизни для миллионов людей заметно ухудшились из-за коронавируса – страна находится на третьем месте в мире по числу заболеваний, а уровень безработицы превышает 14%. Многим удавалось сводить концы с концами лишь благодаря экстренной помощи, предоставленной властями в прошлом году, но теперь эту помощь сворачивают.

– Из-за пандемии наступили очень, очень трудные времена, – жалуется домохозяйка Рози Феррейра. – И прежде была высокая безработица, а теперь всё стало гораздо хуже. В компании, где работает муж, совсем упали продажи. И если продовольственную помощь перестанут выдавать, то нам попросту не выжить.

Власти опасаются дальнейшего роста бюджетного дефицита и заявляют, что благодаря принятым мерам уже удалось достичь самого низкого за последние десятилетия уровня бедности. Но многие опасаются, что, если помощь прекратится, положение дел вернётся к исходной точке.