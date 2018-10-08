30-летняя журналистка Виктория Маринова была жестоко убита, ее изнасиловали, избили, а потом задушили. Лицо женщины было так обезображено издевательствами, что это затруднило процедуру опознания тела.
В Болгарии убита журналистка
В Болгарии убита журналистка
(фото - "Фейсбук" Виктории Мариновой)
Викторию обнаружили в субботу, но правоохранители полагают, что убийство произошло в пятницу.
Последней темой, над которой работала журналистка, был скандал вокруг хищения средств Евросоюза, которые направлялись на строительство инфраструктуры Болгарии. Региональный канал TVN, где работала Маринова, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал эту тему.
В Европе Маринова стала третьей убитой за последний год журналисткой.
(фото - "Фейсбук" Виктории Мариновой)
Мальтийская коллега Мариновой, также занимавшаяся расследованием коррупционных схем - Дафне Каруна Галиция - была взорвана в автомобиле ровно год назад, а словацкий журналист Ян Куциак был застрелен в собственном доме 25 февраля.