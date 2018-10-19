Убийство журналистки: "Я не знаю, что произошло"

Суд города Русе назначил бессрочный арест подозреваемому в убийстве и изнасиловании болгарской тележурналистки Виктории Мариновой. Накануне гражданину Болгарии Северину Красимирову были предъявлены официальные обвинения. Он был задержан в Германии и затем этапирован в Софию. Еще перед немецким судом подозреваемый частично признал свою вину, утверждая, что, находясь под влиянием наркотиков и алкоголя, ударил женщину в лицо, а потом столкнул ее в заросли.

Собравшимся в здании суда журналистам он сказал, что сожалеет о содеянном. "Она проходила мимо меня, но я не знаю, что произошло. Я не уверен, она меня ударила или я ее ударила. Я ей сказал обернуться, она мне что-то ответила, я ее ударил по лицу, потом я хотел уйти, но она меня схватила за волосы", — говорит он. Красимирову грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Тело 30-летней журналистки было найдено 6 октября. По заключению криминалистов, она была избита и изнасилована на безлюдной набережной реки Дунай. Прокуратура заявляет, что пока нет доказательств того, что убийство связно с профессиональной деятельностью Мариновой, которая в последнее время работала над темами, связанными с нецелевым расходованием средств Евросоюза.