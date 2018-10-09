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Болгария

Дело Мариновой: задержание без обвинений

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Дело Мариновой: задержание без обвинений

Дело Мариновой: задержание без обвинений
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Болгарская полиция задержала на 24 часа гражданина Румынии украинского происхождения по делу об убийстве журналистки Виктории Мариновой. После проверки алиби он отпущен без предъявления обвинений.

30-летняя журналистка была избита, изнасилована, а затем убита в городе Русе на границе с Румынией. Ее тело обнаружили в субботу в городском парке, где она обычно совершала пробежку. Кроме того, преступники забрали ее телефон и ключи от припаркованной неподалеку машины. Прокуратура проверяет все версии произошедшего, в том числе связанные с профессиональной деятельностью Мариновой.

"Хорошо, что расследование по делу продвигается, и уже есть задержание. Но вызывают опасения причины, по которым Виктория была убита. Случай схож с убийствами Яна Куцяка в Словакии и Дафне Каруны Галиции на Мальте. И было бы хорошо, если к расследованию убийства Мариновой болгарские власти привлекли Европол. Я сделал запрос и попросил главу полицейской службы Евросоюза быть готовым подключиться к расследованию", - сказал в интервью нашему каналу европарламентарий Клод Мораес.

Маринова освещала скандал вокруг хищения средств Евросоюза, которые направлялись на развитие инфраструктуры Болгарии. Не так давно эти махинации стали главной темой ее нового ток-шоу под названием "Детектор". В котором рассказывалось о возможной причастности к хищениям крупных бизнесменов и политиков Болгарии.