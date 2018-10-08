В Болгарии убита журналистка Виктория Маринова. Ее тело нашли в субботу в парке города Русе. По данным полиции, перед смертью ее избили и изнасиловали. Журналистка занималась расследованием коррупционных схем при строительстве государственных инфраструктурных объектов.
Маринова стала четвертым журналистом, убитым в ЕС за последние два года
Маринова стала четвертым журналистом, убитым в ЕС за последние два года
Хотя официальный мотив преступления пока не известен, следствие не исключает, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Мариновой.
В этом году Болгария опустилась на 111 место в рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ". Это самый низкий показатель среди стран ЕС.
Маринова стала четвертым журналистом, убитым в странах Евросоюза с начала 2017 года.
Ян Куцияк, Словакия
Яна Куцияка, 27-летнего словацкого журналиста, и его невесту Мартину Куснирову застрелили в их собственном доме 25 февраля 2018 года.
В материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он расследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с мафией.
Убийство журналиста вызвало волну протестов в стране. В результате в отставку ушли глава словацкого правительства, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры, который курировал деятельность журналистов.
По данным следствия, заказчиком убийства была 44-летняя женщина, фамилия которой не называется. Местные СМИ утверждают, что она работала переводчицей у словацкого предпринимателя, деятельность которого расследовал Куцияк. Адвокат семьи убитого заявляют, что обвиняемая скорее исполняла функции посредника.
Дафна Каруана Галиция, Мальта
Дафна Каруана Галиция, самая известная журналистка Мальты, погибла 16 октября 2017 года в возрасте 53 лет. В ее автомобиле сработало управляемое на расстоянии взрывное устройство.
Галиция расследовала случаи коррупции среди высокопоставленных чиновников, контрабанду энергоресурсов и организованную преступность.
В ходе расследования были задержаны 10 человек, но только троим предъявлены обвинения.
Все обвиняемые - братья Альфред и Джорж Деджорджо и Винсент Мускат отрицают причастность к убийству журналистки.
Ранее они уже попадали в поле зрения полиции. В 2010 году все трое проходили по делу о налете на отделение банка HSBС.
В ходе судебного разбирательства двое судей отстранились от дела.
Ким Валль, Швеция
Шведская журналистка Ким Валль исчезла 10 августа 2017 года во время работы над репортажем о подводной лодке датского изобретателя Питера Мадсена. Ее расчлененное тело нашли в море через 12 дней.
Мадсена обвинили в убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Точная причина смерти журналистки не была установлена, так как ее тело слишком долго пролежало в воде. Прокуратура считает, что изобретатель задушил жертву или перерезал ей горло.
Мадсен утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая и отрицает причастность к расчленению.
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у датчанина наблюдаются серьезные сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.