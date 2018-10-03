"Брексит" добрался до Парижского автосалона. Одна из главных тем, которую обсуждают съехавшиеся на международную выставку производители - насколько пострадает Великобритания от выхода из ЕС без торговой сделки.
"Брексит" на Парижском автосалоне
"Брексит" на Парижском автосалоне
"Это наша головная боль, учитывая нынешнюю ситуацию в британской автомобильной промышленности и сложность цепи поставок", - говорит вице-президент Toyota Motor Europe по продажам и маркетингу Мэттью Харрисон.
Бизнес любит определенность. А сегодня ее нет - отмечают автопроизводители.
"Нынешняя ситуация худшая для принятия каких-либо решений. Ведь непонятно, что случится завтра", - отмечает глава Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Госн.
Готовься к худшему, но надейся на лучшее - таков совет. Им руководствуется компания BMW. В ее распоряжении - план действий на случай непредвиденных обстоятельств после "брексита".
"Например, чтобы избежать вoзмoжнoгo cбoя в пocтaвкax дeтaлeй в cлучae oтcутcтвия cдeлки пo "брекситу", мы перенесли eжeгoдный пepиoд oбcлуживaния завода в Оксфорде на 31 марта 2019 года", - отмечает член правления BMW AG Питер Нота.
Именно тогда Великобритания покинет ЕС.
"Мы рассчитываем, что политики придут к соглашению, в центре которого будет свободная торговля. Это главное. Ведь если мы вернемся к пошлинам, это скажется и на рабочих местах, и в целом на отрасли в Соединенном Королевстве", - говорит глава PSA Карлос Траверс.
Компании предупреждают: если Великобритания покинет ЕС без сделки, возвращение к стандартным тарифам по правилам ВТО обернется дополнительными миллиардными затратами и приведет к концу свободной торговли.