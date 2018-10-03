Этолог: "у каждого ребенка должна быть собака"

Приютам для собак в Венгрии, как правило переполненным, не хватает финансирования и волонтеров. К такому печальному выводу пришли специалисты, проводившее расследование по вопросу содержания в стране бездомных животных. Между тем в каждом третьем домохозяйстве Венгрии есть по меньшей мере одна собака. Двадцать процентов опрошенных венгров готовы подумать о том, чтобы взять животное из приюта. Самое главное стать ответственным владельцем четвероногого друга, любить собаку. Но не менее важно и учиться у животных жизни как таковой. Вот, что сказал euronews известный специалист по изучению поведения животных Вильмош Чани: