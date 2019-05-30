Собака - лучшее средство от стресса

Фрейя, как и многие другие старшеклассницы, подвержена стрессу. Нередко это мешает ей успешно учиться и сдавать экзамены. В школе Vester Mariendal датского города Ольборг заметили, что присутствие собаки по кличке Сиф улучшает состояние таких стрессонеустойчивых подростков.

"С Сиф я чувствую себя в безопасности, она меня утешает и успокаивает”, - говорит Фрейя Годдиксен, ученица 9-го класса.

"Вы не представляете, насколько фантастический эффект оказывает Сиф на учеников с повышенной

тревожностью, - добавляет учительница Стине Сторгаард. - Для Фрейи, например, крайне важно, чтобы Сиф находилась с ней на экзаменах".

Зоотерапия - лечение с помощью животных (не только собак, но и лошадей, дельфинов, кошек) широко распространена в Западной Европе и США. И хотя исследователи единодушны в том, что собаки помогают людям справиться со стрессом, до сих пор никто не смог объяснить механизм, благодаря которому это происходит.

"Животные используются во многих обстоятельствах: в детских домах, в школах, например, для приобретения навыков чтения, в психиатрических клиниках, чтобы пациенты чувствовали себя в безопасности. В целом, за счет вовлечения животных в жизнь общества происходит развитие самого общества", - считает Шарлотта Глинборг, профессор психологии университета Ольборга.

История канистерапии (от латинского canis — собака) восходит к 1796 году, когда в английском графстве Йоркшир Обществом Друзей была основана больница для душевнобольных «Ретрит». Уже тогда специалисты констатировали, что зоотерапия более эффективна, нежели традиционные методы лечения. Сегодня с помощью животных лечат такой широкий спектр болезней, как депрессия, аутизм, посттравматическое расстройство, эпилепсия, ДЦП, деменция и сердечно-сосудистые расстройства.