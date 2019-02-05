Tinder для собак из приюта

Как найти дом для дворняжки? Любители животных в Литве придумали способ решения старой проблемы, вооружившись новыми технологиями. Мобильное приложение под названием GetPet работает по принципу известной многим платформы для знакомств Tinder и предлагает пользователям выбрать себе четвероногого друга, живущего в приюте.

Основательница местного приюта для собак SOS Gyvunai Илона Реклятите говорит о возросшем интересе к её питомцам: _"Я очень рада, что придумали такое приложение. У нас теперь появилось больше шансов найти хозяев и дом для наших питомцев, а это значит, что мы можем помочь и другим собакам, которые все ещё живут на улице". _

В будущем создатели приложения планируют включить в него разделы для котов и других животных.