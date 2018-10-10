ВИДЕО: Мужчину выгнали из магазина во Франции из-за собаки-поводыря

"Месье, я должен соблюдать правила гигиены, я не могу впустить собаку в магазин", - говорит охранник слабовидящему Артуру Омуату, когда он попытался зайти в сеть супермаркетов Monoprix в Марселе со своей собакой-поводырем Лоей.

Омуат выложил запись четырехминутной перепалки, в которой он отказывается подчиняться охраннику супермаркета, на своей странице Facebook в понедельник. "Лоя дарит мне столько радости и независимости, я ни за что не променяю ее на трость, - написал 25-летний мужчина. -Давайте вместе сделаем так, чтобы отношение к собакам-поводырям изменилось".

За сутки видео посмотрели 800 тысяч раз.

Во вторник Monoprix осудил поведение охранника. "Мы еще ни разу не были так шокированы, потому что Monoprix уже несколько лет борется с дискриминацией любого рода", - написал ритейлер в Twitter и Facebook, сообщив также, что директор супермаркета в тот же день извинился перед молодым человеком. - "Даже если по правилам гигиены животным запрещено находится на территории наших магазинов, собаки-поводыри, естественно, являются исключением".

Французский закон разрешает нахождение собак-поводырей в общественных местах.