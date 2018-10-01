Борьба с ползучей угрозой

Бескрайние рисовые поля дельты реки Эбро: здесь ежегодно выращивается более 90 тысяч тонн знаменитого каталонского риса. Глобальный спрос растёт, но увеличивается и масштаб проблем: от меняющегося климата до расплодившихся вредителей. Как уберечь европейский рис от ползучей угрозы?

Этот безобидный на вид моллюск попал сюда из Южной Америки и стал теперь настоящим бедствием здешних рисовых полей, рек и болот. Ампуллярии поедают рисовые побеги, подгрызая стебли у основания. Одна такая улитка способна за ночь уничтожить квадратный метр рисового поля – и в отсутствие естественных хищников они быстро размножаются.

– Нужно максимально замедлить их распространение, – говорит местный фермер. – Это словно чума, которую трудно искоренить, нам придётся как-то к этому приспособиться и сделать всё возможное, чтобы препятствовать её распространению.

На помощь фермерам, оказавшимся в отчаянной ситуации, пришли исследователи. Применять здесь пестициды запрещено, поскольку поблизости разводят устриц. Но существует более безопасное химическое средство, смертельное для улиток: морская вода.

– В зависимости от конкретного места, могут использоваться те или иные подходы, – объясняет агроном IRTA Мария дел Мар Катала Форнер. – Использование морской воды на рисовых полях может в ряде случаев оказаться наиболее экономичным, эффективным и экологически обоснованным методом борьбы с вредителями.

Но соль вредна местным сортам риса. Из-за климатических изменений солёность почвы во многих регионах повышается, что приводит к падению урожайности рисовых плантаций. Стремясь решить сразу обе проблемы – засоление почв и нашествие улиток – биологи выводят солестойкий рис.

– Мы скрещиваем разные сорта риса – азиатский и местный испанский, – рассказывает Камио Лопес Кристоффиани, сотрудник Барселонского университета. – У получившегося гибрида зёрна кофейно-коричневого цвета, они уже созрели и готовы к обработке. Мы пытаемся перенести испанскому рису биологическую устойчивость к соли, свойственную азиатскому сорту. Наша цель – вывести рис, который, приобретя эту устойчивость, сохранит свою высокую урожайность.

В этой экспериментальной теплице учёные удаляют с рисовых цветков тычинки, а затем искусственно опыляют оставшиеся пестики пыльцой другого сорта, чтобы вывести гибрид. Работы проводятся в рамках европейского исследовательского проекта NEURICE. Затем гибридные рисовые побеги выращивают в солёной воде и тщательно изучают на предмет урожайности.

– Здесь видно, что некоторые гибриды азиатских и европейских сортов действительно устойчивы к солёности. Этим они представляют большой интерес. Полевые испытания покажут, обладают ли они урожайностью европейских сортов. Но мы уже знаем, что они унаследовали азиатскую солестойкость, поэтому смогут противостоять климатическим изменениям.

Благодаря подобным экспериментам, идущим в Испании, Франции и Италии, фермеры в этих странах смогут получить солеустойчивые и высокоурожайные сорта риса.

Новые сорта уже выращивают на этом опытном поле вблизи морского берега. Данные о солёности воды постоянно передаются с беспроводных датчиков, обеспечивая надёжность результатов.

– Засоление почвы – не локальная проблема в дельте реки Эбро, она касается всего Средиземноморского региона, всей Европы. На самом деле это глобальная проблема. А что касается улиток, то вопрос не в том, доберутся ли они до Франции или Италии, а в том, когда это произойдёт. Они доберутся туда обязательно – если мы будем бездействовать.