Сирия призывает беженцев возвращаться

Более 10 миллионов сирийцев стали беженцами с начала вооружённого конфликта, идущего в Сирии уже семь лет. Около пяти миллионов человек бежали в другие страны, прежде всего, в соседние Турцию, Ливан и Иорданию. Сейчас, по мнению Дамаска, военные действия близятся к завершению, и страна готова к добровольному возвращению беженцев.