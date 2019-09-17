"Саммит в Анкаре был конструктивным"

Cаммит в Анкаре, посвященный урегулированию сирийского кризиса, завершился, его участники назвали состоявшиеся беседы "конструктивными".

Российская сторона подчеркнула, что обязательное условие - обеспечить территориальную целостность Сирии - сохраняется.

В свою очередь, Эрдоган сообщил, что уже существует возможность возвращения части сирийских беженцев: "Мы думаем, что в зоне безопасности мы можем расселить по меньшей мере 2 миллиона наших сирийских братьев и сестер, которые в настоящий момент находятся в Турции. Эта зона безопасности, если будет расширена до Дейр эз-Зора и Ракки, может принять и свыше трех миллионов человек".

Владимир Путин выразил надежду на скорый вывод американских войск из Сирии, подчеркнув, что они там находятся незаконно: "Все всегда знали, что войска там находились не на законных основаниях, мы надеемся, что решение Дональда Трампа, президента США, о выводе контингента из Сирии, выполнено будет".

Хозяин саммита также сообщил, что следующая встреча в подобном формате - она станет шестой по счету - будет проведена в Иране. На это коллега Эрдогана, иранский президент Роухани заметил, что скорее всего, принимать участников переговоров будет Тегеран.