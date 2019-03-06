Езидские женщины - о жизни в плену ИГ

По мере того, как в Сирии сужается кольцо вокруг боевиков ИГ, сотни пленников исламистов были освобождены из рук своих мучителей и смогли вернуться домой. В их числе множество езидских женщин.

Исламисты воспринимают езидов - народность, проживающую в Северном Ираке на границе с Сирией - язычники. Боевики их и за людей не считают, поэтому делали с ними вещи просто немыслимые.

Некоторые из освобожденных женщин провели в плену у боевиков ИГИЛ несколько лет. История часто одинаковая: были схвачены, потом проданы в сексуальное рабство.

Многие так и не смогли пережить унижения и пыток, другим "посчастливилось" остаться в живых, но с тяжелейшим грузом воспоминаний. Басе Хаммо было 38 лет, когда она попала в рабство к исламистам. В общей сложности ее продавали 17 раз. В последний - она очутилась в населенном пункте Багуз, где, наконец, в январе этого года ее спасли курдские ополченцы.

"Однажды боевик, который купил меня, привел в дом 9-летнюю девочку - из езидов. Ей было всего 9, но ее выдавали замуж уже в шестой раз. Когда я сказала, что это грех, то боевик избил меня и сказал, что с рабами так поступать можно, что Всевышний этого не запрещает", - рассказывает Басе.

Схожая история у Сабхи Хасан. "У нас ничего не было. Даже еды, - вспоминает она о жизни в плену так называемого халифата. - Мы брали корм для птиц, смешивали с водой. Этим и питались. Целый год, пока нас не освободили".

По словам бывших пленниц исламистов, в Багузе остаются еще около 1000 езидов - главным образом женщины. Причем многие из них отказываются покидать зону боевых действий, потому что не хотят расставаться со своими детьми, пусть и родившимися в плену.