США начали выводить свои войска из Сирии. В Пентагоне заявили, что международная коалиция освободила все территории, которые удерживала террористическая группировка «Исламское государство». В твиттере президента Дональда Трампа появилось сообщение о победе над ИГИЛ в Сирии: «Это единственное, для чего там надо было находиться при президенте Трампе».
США начали вывод войск из Сирии: Трамп объявил о победе
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Как отмечает Reuters, американский контингент должен покинуть арабскую республику в срок от 60 до 100 дней. При этом в Пентагоне говорят, что наступает новая фаза военной кампании , а США намерены и дальше помогать в борьбе с «Исламским государством».
В Москве назвали вывод американских войск из Сирии важным шагом. Официальный представитель МИД Мария Захарова не исключает, что это поможет политическому урегулированию конфликта в регионе. Ранее Россия обвиняла США в нарушении суверенитета Сирии и требовала вместе с Дамаском немедленно вывести с территории страны американских военных, которые, в частности, действовали вместе с турецкими подразделениями при поддержке американской авиации.