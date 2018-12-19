США начали вывод войск из Сирии: Трамп объявил о победе

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США начали выводить свои войска из Сирии. В Пентагоне заявили, что международная коалиция освободила все территории, которые удерживала террористическая группировка «Исламское государство». В твиттере президента Дональда Трампа появилось сообщение о победе над ИГИЛ в Сирии: «Это единственное, для чего там надо было находиться при президенте Трампе».

Как отмечает Reuters, американский контингент должен покинуть арабскую республику в срок от 60 до 100 дней. При этом в Пентагоне говорят, что наступает новая фаза военной кампании , а США намерены и дальше помогать в борьбе с «Исламским государством».