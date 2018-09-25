Свыше двух десятков человек были арестованы в Иране, их подозревают в связях с теми, кто подготовил и совершил теракт в Ахвазе в минувшую субботу. О задержаниях сообщается со сслылкой на информационное агентство "Тасним".
Теракт в Ахвазе: десятки арестованных
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Теракт в Ахвазе: десятки арестованных
На сессииГенассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Рухани заявил, что его страна стремится к миру и готова вести переговоры. По его словам, настоящим лекарством от ксенофобии, расизма и насилия остается диалог, терпимость и демократия.
В Ахвазе прошли похороны тех, кто погиб в теракте. Среди них есть военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции, женщины и дети. Жертвам были отданы государственные почести.