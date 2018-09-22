Теракт в Иране: жертв всё больше

По меньшей мере 24 человек погибли и более 50 получили ранения в результате теракта, который произошел в иранском городе Ахвазе во время военного парада. Об этом сообщают иранские государственные СМИ. Среди убитых есть дети. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.