Это видео начало циркулировать накануне в социальных сетях. Как сообщается, на нем, предположительно, изображены совершившие теракт в иранском городе Ахвазе в субботу. Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за произошедшее.
Иран вновь обвиняет США
Иран вновь обвиняет США
Иранский президент заявил, что "вдохновители теракта" - это, в первую очередь, США, за которыми следуют страны Персидского залива.
"Америка предоставила все возможности для совершения этого преступления, она же снабдила террористов средствами. Все те, кто имеет отношение к организации теракта, будут арестованы и наказаны", - подчеркнул Хасан Рухани.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли отреагировала на это, отметив, что "США не хотят смены режима в Иране и не стремятся к смене режима где-либо в целом".
22 сентября во время военного парада в городе Ахвазе на юге Ирана неизвестные открыли огонь, в результате которого было убито 29 человек и 53 человека ранены. Среди погибших, как сообщается, есть ребенок. Стрельба продолжалась около 15 минут. Все нападавшие были застрелены.