Теракт в Ахвазе: Иран даст ответ

По меньшей мере 29 человек стали жертвами теракта во время военного парада в иранском городе Ахваз. Десятки получили ранения. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Число погибших может возрасти, так как часть пострадавших получили серьезные травмы, отмечают иранские СМИ. Сообщается, что нападавшие были ликвидированы.