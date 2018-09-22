По меньшей мере 29 человек стали жертвами теракта во время военного парада в иранском городе Ахваз. Десятки получили ранения. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Число погибших может возрасти, так как часть пострадавших получили серьезные травмы, отмечают иранские СМИ. Сообщается, что нападавшие были ликвидированы.
Теракт в Ахвазе: Иран даст ответ
Теракт в Ахвазе: Иран даст ответ
По данным ряда агентств, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Рейтер сообщило о причастности к нападению боевиков террористической группировки "Исламское государство".
"Иран считает ответственными за подобные атаки региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев. Иран ответит быстро и решительно, чтобы защитить жизни иранцев.", - написал в твиттере министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Представительство ООН в Иране выразило соболезнования семьям погибших в теракте в городе Ахваз