Тайгер Вудс снова побеждает

Американский гольфист Тайгер Вудс одержал первую с 2013 года победу на турнире. 42-летний спортсмен выиграл Tour Championship в Атланте. У американца это 80-я победа в карьере в рамках PGA Tour

Теперь Вудсу необходимо одержать еще две победы, чтобы побить рекорд Сэма Снида в 82 победы.

В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017.

Сопровождаемый к последней лунке сотнями, а то и тысячами своих болельщиков Вудс не смог сдержать эмоций:

"Мне было сложно сдержать слезы перед последней лункой. До этого я все еще мог вылететь из игры. Но когда мяч оказался на лужайке с лункой, я понял, что здесь я точно справлюсь"

Вудс занимал первое место в рейтинге гольфистов на протяжении почти 12 лет (623 недель) (последний раз он находился на вершине рейтинга в октябре 2010 года). Он является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, по версии журнала Forbes Вудс заработал за карьеру более $1,5 млрд.