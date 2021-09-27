Кубок Райдера возвращается в США

Ликуют американские болельщики. Кубок Райдера по гольфу возвращается в США. Серия матчей на Whistling Straits в Висконсине завершилась разгромом команды Европы.

Ни именитые Рори Макилрой, Ли Уэствуд, ни даже Ян Поултер - единственные европейцы, победившие в одиночном разряде в воскресенье, - не смогли исправить положение.

Итоговый счёт 19:9.

Серхио Гарсия, гольфист команды Европы:

"Это печально, что мы не сможем привезти кубок в Европу. Мы очень этого хотели, но должны признать тот факт, что американцы показали великолепную, высокого уровня игру. Просто-напросто они делали всё правильно и в нужный момент. Нам надо продолжать практиковаться и усердно готовиться, чтобы во всеоружии быть на следующем турнире через пару лет. Так мы сможем снова выиграть".

Победа в Кубке Райдера, похоже, примирила Брукса Коэпку и Брайсона Дешамбо. В последние годы они явно не ладили, делали через СМИ в адрес друг друга колкие замечания. Но на пресс-конференции после вручения трофея американцы порадовали болельщиков, обнявшись и пожав друг другу руки.