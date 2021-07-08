Самый известный гольфист Аргентины сядет на два года

Аргентинский гольфист Анхель Кабрера приговорён к двум годам тюрьмы за нападение на свою бывшую спутницу, угрозы и домогательства, а также за кражу её мобильного телефона. Кабреру арестовали в Бразилии в январе по запросу аргентинской прокуратуры и в июне экстрадировали на родину. Сам он свою вину категорически отрицает, его адвокаты готовят апелляцию.

При этом в отношении Кабреры выдвинуто ещё несколько обвинений в домашнем насилии — в том число от матери его двоих детей.

Анхель Кабрера стал первым аргентинцем, который выиграл US Open, а затем и "Мастерс" в конце 2000-х. В аргентинском турнире он побеждал 28 раз.