Ученые ЕС сближают пчел и роботов

Могут ли пчелы научиться общению с роботами, а умные машины - посылать или принимать сигналы этих насекомых? Невероятно, но факт: именно эта фантастическая модель лежит в основе разработки европейских ученых, нацеленной, в числе прочего, на оптимизацию охраны природы.

... В австрийском Граце исследователи строят ульи, правда, не совсем обычные. За панелями из воска - целая армия крошечных умных машин, способных взаимодействовать с пчелами и имитировать их. В фокусе внимания ученых - отработка сложных биоалгоритмов, обмен сигналами между оснащенными датчиками мини-роботами и насекомыми. А впоследствии и другим представителям фауны. Зачем?