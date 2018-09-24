Ученые ЕС сближают пчел и роботов

Могут ли пчелы научиться общению с роботами, а умные машины - посылать или принимать сигналы этих насекомых? Невероятно, но факт: именно эта фантастическая модель лежит в основе разработки европейских ученых, нацеленной, в числе прочего, на оптимизацию охраны природы.
... В австрийском Граце исследователи строят ульи, правда, не совсем обычные. За панелями из воска - целая армия крошечных умных машин, способных взаимодействовать с пчелами и имитировать их. В фокусе внимания ученых - отработка сложных биоалгоритмов, обмен сигналами между оснащенными датчиками мини-роботами и насекомыми. А впоследствии и другим представителям фауны. Зачем?
Томас Шмикль, биолог: "Установив связь между пчелами и компьютерами, мы можем глубже понять и проанализировать поток информации, поступающей из ульев. Мы видим, что и пчелы в свою очередь усваивают определенную информацию, обмениваются важными для них данными, фильтруют сигналы - все это позволяет совсем иначе взглянуть на функционирование животного мира".
Ученые, объеденные Европейским исследовательским проектом, программируют роботов так, чтобы пчелы не отторгали их, а, напротив, принимали в колонию. Машины пытаются помочь насекомым: сообщить о местонахождении богатых нектаром полей, к примеру, через вибрирующие сигналы, смену интенсивности и температуры воздушных потоков вокруг ульев.
Зиад Салем, инженер: "У наших роботов - немало электронных деталей, которые мы можем определенным образом нагревать. Так сам корпус робота становится теплее. Пчелы летят на тепло, следуют за ним: наши устройства их притягивают".
Следующий этап - разработать программу, которая позволит машинам имитировать алгоритмы общения пчел в природе. Ученых интересует командная работа насекомых: они хотели бы добиться такой слаженности и между роботами.
Мартин Штефанек, биолог: "В температурных условиях улья одна залетевшая пчела может не найти своего участка работы. Однако если в улей залетает сразу несколько пчел, шансов на успех больше. Такова специфика работы в группе. Мы пытаемся перенести этот принцип на роботов - запрограммировать их, если хотите, на командный интеллект и обмен информацией".
Ученые убеждены: данные, полученные от роботов, помогут в разработке новых методов защиты пчел от негативных факторов. Насекомые чувствительны к изменениям климата, уязвимы при воздействии пестицидов, что напрямую сказывается на количестве и качестве вырабатываемого меда.
Мартина Шопек, биолог: "Предположим, мы знаем, что летом нас ждет затяжной период дождей, или похолодание... Это значит, пчелам нечем будет питаться. Зная об этом заранее (а информацию собирают наши роботы), мы можем отрегулировать размножение в данной колонии. Пчеломатка отложит меньше яиц, таким образом, у меньшего по численности потомства не будет проблем с прокормом. То есть о пчелах можно заранее как следует позаботиться, не дожидаясь естественного каннибализм в улье".
Сходные исследование ученые проводят и применительно к рыбным стаям, где также царят строгие алгоритмы общения и обмена информацией. На очереди - другие насекомые и животные, обитающие группами, прежде всего в агросекторе.