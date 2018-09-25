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США

Ученые придумали пластырь, возвращающий мобильность позвоночнику

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Ученые придумали пластырь, возвращающий мобильность позвоночнику

Ученые придумали пластырь, возвращающий мобильность позвоночнику
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После падения со скоростного снегохода пять лет назад все это время Джеред Чиннок был прикован к инвалидной коляске. Паралич не давал никакой надежды на то, что он когда-нибудь сможет самостоятельно передвигаться.

Сотрудники американской клиники Мэйо предложили решение - пластырь, снабженный электродами, который прикрепили к позвоночному столбу пациента.

По словам одного из руководителей исследований Кендалла Ли, электроды дают возможность "стимулировать нервные окончания спинного мозга, и в результате пациент постепенно возвращает себе контроль над движением конечностей".

Результаты исследования были опубликованы в одном из ведущих медицинских журналов.

По мнению адъюнкт-профессора лаборатории по изучению проблем возвращения мобильности Нью-Йоркского университета Шарлы Фишер, разработка специалистов клиники Мэйо дает надежду очень многим инвалидам.

Они могут даже тренироваться в спортзале, чтобы вернуть себе прежнюю физическую форму.

"Я тренируюсь почти каждый день по два часа. Девушка, которая была моим физиотерапевтом, в результате стала моей женой. Она меня мотивирует", - поделился Джеред Чиннок.

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