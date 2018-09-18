Ил-20 был сбит силами ПВО Сирии из-за бомбардировок Израиля (Минобороны)

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, 17 сентября около 22:00 часов четыре израильских самолета F-16 без предупреждения нанесли удар по сирийским объектам в городе Латтакия. Бомбардировка совершалась "недалеко от места нахождения французского фрегата "Овернь" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России".

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - сказал Конашенков.

"Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - добавил он.

Ранее французские военные заявили, что их войска не имеют отношения к инциденту, а израильская армия отказалась комментировать произошедшее. Пентагон сообщил, что самолеты ВВС США не участвовали в обстреле Латакии, во время которого пропал Ил-20.

Ил-20 - уже не первый российский самолет, который был сбит в небе над Сирией. В феврале этого года в провинции Идлиб боевики группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" сбили российский штурмовик Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но позже он был убит в бою с экстремистами.

Три года назад турецкий истребитель выпустил ракету по российскому Су-24, который в тот момент пролетал на границе между Сирией и Турцией. Самолет упал на территории Латакии.