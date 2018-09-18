Лига чемпионов возвращается

Сегодня вечером начинаются матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий "Шальке" примет на своем поле португальский "Порту", для которого минувший сезон, наконец, стал по-настоящему успешным после нескольких лет без крупных трофеев. "Драконы" показывали стабильно классную игру, которая позволила им выиграть первый за пять лет чемпионский титул в португальском первенстве.

И в этом сезоне "Порту" уже сделал несколько шагов по направлению к следующему "золоту". В четырех турах чемпионата команда заработала девять очков, оступившись лишь в поединке с "Гимарайншем". Для испанского вратаря "Порту" Икера Касильяса нынешний турнир Лиги чемпионов станет историческим - двадцатым.

Икер Касильяс, вратарь"Порту": "Честно говоря, я не думал об этом до сегодняшнего дня, пока не приехал сюда. Вы и мои товарищи по команде сказали мне об этом. Когда так долго играешь в футбол, иногда перестаешь об этом думать и уже не обращаешь внимания на цифры".

По мнению тренера "Порту", предстоящий матч с "Шальке" будет довольно сложным для команды. Сержиу Консейсау, тренер "Порту": "На мой взгляд, в бундеслиге - самая жесткая конкуренция в мире футбола. Я уверен, что они доставят нам много трудностей".

Для "Шальке" старт нового сезона в Бундеслиге получился катастрофическим - команда Доменико Тедеско проиграла все три матча и расположилась на предпоследней строчке в таблице. Тедеско признался, что уважает португальского соперника, но несмотря на неудачи его игроки продемонстрируют в этом матче все, что умеют.

Доменико Тедеско, тренер "Шальке": "Уже в последнем матче в Мёнхенгладбахе мы показали неплохой футбол, как в прошлом году, так что мы на правильном пути".

Десять лет назад команды уже встречались в Лиге Чемпионов - тогда в 1/8 финала они обменялись домашними победами со счетом - 1:0, а в серии пенальти точнее были игроки "Шальке".