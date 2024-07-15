By Liv Stroud

Испанские болельщики ликуют, фанаты англичан разочарованы: "Красная фурия" завоевала свой четвёртый по счёту Еврокубок, "Трём львам" это не удавалось ни разу.

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Десятки тысяч футбольных фанатов собрались в воскресенье в берлинской фан-зоне перед легендарными Бранденбургскими воротами, чтобы посмотреть финальный матч Евро-2024.

После напряженного первого тайма, когда счет был 0:0, обе команды "сняли перчатки". Англия смогла сравнять счет до 1:1 после того, как Испания забила первый гол в самом начале второго тайма, а второй победный гол испанцы забили за несколько минут до конца игры.

"Лучший момент в моей жизни, честно, - говорит испанский болельщик. - Я плачу от счастья. Я по-настоящему счастлив. Я очень сильно переживал в этом матче. И в матче с Германией тоже. Я плакал. Я живу в Германии. Так что для меня это потрясающе, я очень рад".

Атмосфера на трибунах английских болельщиков стала бурной, когда их команда Англия забила свой единственный гол: фанаты зажигали факелы и пускали фейерверки. Реакция испанских болельщиков была более сдержанной.

"Красная фурия" стала обладательницей наибольшего количества трофеев - до воскресенья она делила этот титул с Германией. Испания выиграла четыре Евро и один Кубок мира.

Лив Страуд, Euronews:

"Как вы видите, за моей спиной атмосфера просто невероятная после того, как Испания только что выиграла и стала чемпионом Европы. Теперь это команда с наибольшим количеством трофеев. Они выиграли четыре Евро и один Чемпионат мира. К сожалению, английские болельщики теперь возвращаются домой разочарованными".

Английские болельщики заждались: за 58 лет проведения чемпионатов Европы "Трём львам" выиграть Евро так и не удалось, они остаются единственными чемпионами мира, ни разу не победившими в своём континентальном первенстве.

А сборная Испании впервые стала чемпионом Европы в 1964 году, но во второй раз порадовала своих болельщиков лишь 44 года спустя. Победными стали также 2008 и 2012 годы.

"Абсолютно расстроен. Он [Гарет Саутгейт] сделал замены слишком поздно. Мы могли сделать это, - говорит английский болельщик. - Но знаете что? Мы все отлично провели время. Берлин - самый дружелюбный город на планете. Мы отлично провели время. Нам понравилось, даже если мы проиграли. Неважно. Но тренер должен уйти".

Другие английские болельщики, с которыми пообщался Euronews, проехали 18 часов из Манчестера, чтобы попасть на финал, в который вышла их сборная.

Принц Уэльский Уильям и король Испании Филипп также пришли поддержать свои команды.

Мужской сборной Англии не удалось повторить успех женской, действущих чемпионов Европы, завоевавших трофей в 2022 году.