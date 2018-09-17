Виртуальное погружение с аквалангом и без

Затонувшие стены древних городов – памятники исчезнувших цивилизаций – могут скоро вновь предстать перед нашими глазами благодаря новым технологиям дополненной реальности. Разберёмся поглубже, как это работает!

2000 лет назад это ушедшее теперь под воду побережье вблизи Неаполя было популярным римским курортом, называлось это место Байя. Сегодня требуется акваланг, чтобы увидеть развалины некогда роскошных вилл. А вскоре ныряльщики смогут брать с собой планшет, благодаря которому подводная экскурсия станет ещё интереснее.

– Благодаря этой системе водолазы могут определить своё положение под водой, – объясняет Фабио Бруно, профессор университета Калабрии. – Иначе это невозможно, ведь сигналы GPS под водную поверхность не проникают.

Планшет в надёжном водонепроницаемом чехле получает акустические сигналы с подводных маяков. Благодаря этому специальное приложение точно определяет позицию аквалангиста, направляя его к самым интересным подводным объектам – например, к этой мозаике на полу затонувшей римской виллы.

– Карта на планшете показывает, где мы находимся, что можем здесь увидеть, что за руины лежат под нами, – поясняет Фабио Бруно. – А кроме этого мы впервые добавили возможность использовать дополненную реальность под водой.

Приложение, разработанное в рамках европейского исследовательского проекта iMARECULTURE, воссоздаёт трёхмерное изображение виллы на мобильном экране. Если установить на морском дне QR-коды, водолаз сможет путешествовать по виртуальному городу, исследуя затопленные руины. Но кому ещё могли бы пригодиться подобные средства виртуальной реальности?

– Многие не умеют нырять с аквалангом, поэтому не могут побывать здесь и увидеть эти подводные развалины, – говорит Димитриос Скарлатос, профессор Кипрского университета. – Мы стремимся сделать их доступными самой широкой публике, используя различные средства виртуальной реальности.

Посетители местного археологического музея уже могут совершить виртуальное погружение с помощью специальной стереогарнитуры. Всё выглядит очень реалистично. Можно разглядывать виллы, любуясь их былым великолепием, или переключиться в настоящее и осмотреть оставшиеся от них руины, не опасаясь промокнуть. В будущем в виртуальные путешествия можно будет отправиться не только в музее, но и в школе, и даже у себя дома.

– Можно будет совершить прогулку по местам, которых больше не существует, услышать рассказ о них и даже повстречаться с историческими персонажами, – объясняет Селма Ризвик, профессор университета Сараево. – Люди могут попасть в прошлое, это совершенно бесценный опыт, причём теперь это уже стоит не так уж дорого.

Но речь не идёт лишь о популяризации исторического наследия. Технологии виртуальной реальности позволили исследователям разработать профессиональный симулятор для обучения методам проведения раскопок на подводных археологических объектах.

– Мы стремимся не только просвещать широкую публику, но ещё и разработать инструмент для музейных работников и будущих археологов, чтобы процесс обучения проходил для них проще и быстрее, в управляемой среде, – рассказывает Фотиос Лиарокапис, профессор Масарикова университета. – Очень сложно учить кого-то непосредственно на подводном объекте, а благодаря подобной технологии подготовка, надеемся, станет гораздо эффективнее.