Затонувшие стены древних городов – памятники исчезнувших цивилизаций – могут скоро вновь предстать перед нашими глазами благодаря новым технологиям дополненной реальности. Разберёмся поглубже, как это работает!
Виртуальное погружение с аквалангом и без
Виртуальное погружение с аквалангом и без
2000 лет назад это ушедшее теперь под воду побережье вблизи Неаполя было популярным римским курортом, называлось это место Байя. Сегодня требуется акваланг, чтобы увидеть развалины некогда роскошных вилл. А вскоре ныряльщики смогут брать с собой планшет, благодаря которому подводная экскурсия станет ещё интереснее.
– Благодаря этой системе водолазы могут определить своё положение под водой, – объясняет Фабио Бруно, профессор университета Калабрии. – Иначе это невозможно, ведь сигналы GPS под водную поверхность не проникают.
Планшет в надёжном водонепроницаемом чехле получает акустические сигналы с подводных маяков. Благодаря этому специальное приложение точно определяет позицию аквалангиста, направляя его к самым интересным подводным объектам – например, к этой мозаике на полу затонувшей римской виллы.
– Карта на планшете показывает, где мы находимся, что можем здесь увидеть, что за руины лежат под нами, – поясняет Фабио Бруно. – А кроме этого мы впервые добавили возможность использовать дополненную реальность под водой.
Приложение, разработанное в рамках европейского исследовательского проекта iMARECULTURE, воссоздаёт трёхмерное изображение виллы на мобильном экране. Если установить на морском дне QR-коды, водолаз сможет путешествовать по виртуальному городу, исследуя затопленные руины. Но кому ещё могли бы пригодиться подобные средства виртуальной реальности?
– Многие не умеют нырять с аквалангом, поэтому не могут побывать здесь и увидеть эти подводные развалины, – говорит Димитриос Скарлатос, профессор Кипрского университета. – Мы стремимся сделать их доступными самой широкой публике, используя различные средства виртуальной реальности.
Посетители местного археологического музея уже могут совершить виртуальное погружение с помощью специальной стереогарнитуры. Всё выглядит очень реалистично. Можно разглядывать виллы, любуясь их былым великолепием, или переключиться в настоящее и осмотреть оставшиеся от них руины, не опасаясь промокнуть. В будущем в виртуальные путешествия можно будет отправиться не только в музее, но и в школе, и даже у себя дома.
– Можно будет совершить прогулку по местам, которых больше не существует, услышать рассказ о них и даже повстречаться с историческими персонажами, – объясняет Селма Ризвик, профессор университета Сараево. – Люди могут попасть в прошлое, это совершенно бесценный опыт, причём теперь это уже стоит не так уж дорого.
Но речь не идёт лишь о популяризации исторического наследия. Технологии виртуальной реальности позволили исследователям разработать профессиональный симулятор для обучения методам проведения раскопок на подводных археологических объектах.
– Мы стремимся не только просвещать широкую публику, но ещё и разработать инструмент для музейных работников и будущих археологов, чтобы процесс обучения проходил для них проще и быстрее, в управляемой среде, – рассказывает Фотиос Лиарокапис, профессор Масарикова университета. – Очень сложно учить кого-то непосредственно на подводном объекте, а благодаря подобной технологии подготовка, надеемся, станет гораздо эффективнее.